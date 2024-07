LIVE Cobolli-Altmaier ATP Amburgo 2024 in DIRETTA | si comincia con il tedesco al servizio

Leggi tutta la notizia su oasport

30-15 Primo ACE del padrone di casa. 15-15 Dritto incrociato seguito dal contropiede vincente dell'azzurro. 15-0 Comanda lo scambioche spinge bene con il dritto inside out. PRIMO SET 12:07 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via all'incontro con ilal. 12:04 Accolti dall'applauso del pubblico entrano in campo i due protagonisti del match. 11:58 Ancora pochi istanti ci separano dall'ingresso in campo di Flavioe Daniel. 11:53 Il vincente del match troverà al secondo turno uno tra il brasiliano Seyboth Wild ed il cinese Zhang. 11:47 Quello che andremo a commentare sarà il secondo confronto diretto tra i due, con ilche si impose sulla terra rossa di Umag nel 2021 nel tabellone di qualificazione.