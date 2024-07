L’Arezzo rilancia | assalto al bomber Gomez

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) di Luca Amorosi Comincia il vero e proprio ritiro estivo e dell’ e, di conseguenza, parte anche il conto alla rovescia del direttore amaranto Cutolo per completare l’organico a disposizione del tecnico Troise in vista della prossima stagione. I convocati per il ritiro, in realtà, sono 25, due in più rispetto al numero di giocatori che possono essere inseriti nella lista da consegnare alla Lega Pro e valida per la prima parte di stagione, fino alla sosta invernale e alla relativa finestra di mercato. È evidente, però, che qualche altro elemento può lasciare il gruppo nelle prossime settimane: Troise valuterà alcuni giocatori come i difensori Zona e Maloku, il centrocampista Bianchi e l’attaccante Iori. Il terzino rientrato dal prestito al Messina e il mediano classe 2002 sono da considerare in uscita a meno che il tecnico non li reputi utili al progetto.