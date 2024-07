La Vis riparte e mette in cantiere un altro colpo importante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Alzare il livello, per soffrire di meno. Le parole chiave del presidente Bosco nella conferenza stampa di fine campionato sono state per certi versi le linee guida del mercato della Vis. Alla vigilia del ritiro, siamo a buon punto: 10 confermati, 3 rientri da prestiti, 9 acquisti tra giocatori in prestito e a titolo definitivo. Più diverse situazioni in sospeso. Mister Stellone e il suo staff oggi faranno la conoscenza sul campo con i nuovi arrivati e riabbracceranno i vecchi. E’ il primo dei 4 giorni di pre-ritiro allo stadio Benelli. Doppia seduta mattutina (ore 8,30) e pomeridiana (ore 18) – anche perché altri orari sono impossibili – con test fisici e atletici e partitelle. Una trentina gli elementi a disposizione, ma non siamo ancora all’organico definitivo: qualcuno partirà, non rientrando nel progetto, qualcunarriverà, per andare a coprire gli ultimi vuoti: in porta e a centrocampo, soprattutto.