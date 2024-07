La T Tecnica Gema prende D’Alessandro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Esaurite le conferme, è il turno dei volti nuovi. Il primo dei tanti La TMontecatini lo ha già presentato venerdì, ma Paolo Moricci, pur essendo forse il più importante per la crescita societaria del sodalizio di Alessandro Lulli, opera fuori dal parquet e di mestiere non fa canestro. Ne ha fatti tanti invece nella sua carriera Lorenzo, ala classe 1996 nata di Bolzano che dopo due stagioni a Vigevano, la prima in B e la seconda in Serie A2, nella quale ha fornito un solido contributo per la salvezza della Elachem, approda in rossoblù: è lui il primo innesto ufficializzato dai leoni termali per la stagione cestistica 2024-2025. Giocatore tecnico e di grande intelligenza cestistica,ha giocato a Cento dal 2015 al 2018 collezionando in media di quasi 10 punti e 7 rimbalzi a partita, poi per due anni ha vestito la canotta della Fulgor Omegna (9 di media e 5 rimbalzi) e dal 2020 al 2022 quella di Pavia, crescendo ancora in numeri e personalità.