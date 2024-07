La Partita del Cuore 2024 in tv | data orario e streaming nazionale cantanti-politica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Martedì 16 luglio alle 21:00 avrà luogo ladel, edizione, che per l’occasione vedrà in campo lae ladella. Laperò sarà trasmessa in differita il giorno dopo sulla Rai: l’evento è in programma mercoledì 17 luglio, a partire dalle 21.25 dallo Stadio Gran Sasso d’Italia – Italo Acconcia, in prima serata su Rai 1 (e insu Rai Play). I proventi dell’evento (condotto da Eleonora Daniele) saranno destinati a sostegno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. La telecronaca sarà affialla prima voce dellaAlberto Rimedio, grazie a Rai Sport. L’intervallo offrirà l’occasione per ricordare il grande Pino D’Angiò, socio fondatore della, scomparso il 6 luglio