La classifica di sindaci e governatori Giani decimo ma in crescita Tomasi il più apprezzato Tiene Bandecchi

(Di lunedì 15 luglio 2024) Firenze, 15 luglio 2024 - Non si può certo dire che gli amministratori toscani brillino nell’annualerealizzata per il ventesimo anno consecutivo dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Il Governance Poll 2024 misura il gradimento dei primi cittadini e dei. Ebbene, il presidente della Regione Toscana Eugeniosi piazza alposto. Ladei tredici presidenti di Regione vede in testa Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia, 68%) che scavalca sia Stefano Bonaccini (Emilia Romagna, 67%) che Luca Zaia (Veneto, 66%). Eugeniosi ferma invece al 52%, per quanto inpiuttosto marcata rispetto all’anno scorso quando era fermo al 45. Dopo di lui, Rocca del Lazio, Emiliano della Puglia ed Aquaroli delle Marche.