Interceptor il primo Mad Max brutto sporco e cattivo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024)Iris ore 21.10 Con Mel Gibson, Roger Ward e Tim Burns. Regia di George Miller. Produzione Australia 1979. Durata: 1 ora e 28 minuti LA TRAMA E' il primissimo film della serie "Mad Max" che ha continuato bellamente per ormai 45 anni (l'ultimo episodio "Furiosa" è uscito di recente). In questo primissimo non siamo ancora alla landa devastata da un'apocalisse mondiale e in preda ad orde barbariche. Qui le le orde sono più semplicemente bande motorizzate simili a quelle che nei film americani imperversavano negli anni 50 e 60. Comuni teppisti in moto che battono il bush australiano. Pochi poliziotti danno loro la caccia. Il più tosto di tutti è Max (un giovanissimo Mel Gibson) che è poco più di un agente della stradale finchè i teppisti non gli uccidono moglie e figli.