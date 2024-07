Gravina | In Italia si confondono le responsabilità la federazione non ha una squadra e non gestisce vivai

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il presidente della Figc, Gabriele, nella conferenza stampa post consiglio federale ha parlato della sua possibile candidatura in vista delle elezioni federali del prossimo 4 novembre. Poi è tornato sul fallimento dell’a Euro 2024. «Sulla mia candidatura deciderò più avanti, ho letto anche io di alcune rassicurazioni che avrei dato in merito. Ma le potrò dare quando esiste una mia decisione in un senso o nell’altro. Non c’è la necessità di intraprendere un percorso con accelerazioni che non farebbero bene al movimento calcistico. Io voglio bene al calcio, qualunque decisione prenderò sarò nell’interesse calciono».: «Le ferite dell’Europeo sono ancore aperte» Così il presidente della Figcha poi commentato la finale dell’Europeo che ha visto trionfare la Spagna.