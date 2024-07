Euro 2024 ha dimostrato che Marc Cucurella non era un bluff

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 15 luglio 2024) La carriera disembrava essere stata risucchiata in un vortice, con tutte le qualità mostrate ai tempi del Brighton finite nel dimenticatoio. Parevano dunque una cifra fuori dal mondo i 60 milioni di sterline spesi per lui dal Chelsea, con Mauricio Pochettino che a inizio stagione lo ha tenuto fuori dopo un’annata tribolata tra Tuchel, Potter e Lampard, salvo utilizzarlo fuori ruolo, da terzino destro, per via di un’emergenza improvvisa. Quindi l’operazione alla caviglia, tre mesi di stop, una stagione apparentemente compromessa. E allora come è possibile chesia diventato uno dei fulcri della Spagna campione d’pa? Ogni tanto il calcio ha il pregio di rimettere le cose a posto, di restituire qualcosa dopo aver sottratto.