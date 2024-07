EA FC 25 Svelata La Cover Ufficiale Della Versione Ultimate

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ladel simulatore calcistico EA Sports FC 25 è statapochi istanti fa da Electronic Arts. Contestualmente è stato annunciato il reveal trailer che sarà disponibili a partire dalle 18:00 di mercoledi 17 luglio. Nellappaiono leggende come il centrocampista francese Zidane, il portiere italino Buffon ed il centrocampista inglese Beckham che hanno scritto pagine importantistoria del calcio e campioni affermati dell’era moderna come la centrocampista spagnola del Barcellona Bonmati ed il centrocampista inglese del Real Madrid Bellingham. Sullo sfondo i trofei prestigiosi che questi fenomeni sono riusciti ad ottenere con le proprie squadre durante la loro gloriosa carriera. Restate sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere neanche una notizia dedicata ad EA Sports FC 25, nelle prossime settimane la software house canadese divulgherà tutti i dettagli ufficiali del nuovo gameplay e le novitàpopolare modalitàTeam, Carriera e Volta Pro Club.