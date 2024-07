Direttrice Secret Service ' abbiamo agito rapidamente'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Gli agenti delhanno "" a Butler, durante il comizio di Donald Trump in cui l'ex presidente è stato ferito. Sono le prime parole di Kimberly Cheatle,dello speciale servizio di sicurezza americano. In un comunicato Cheatle fa le sue condoglianze alla famiglia di Corey Comperatore ucciso a Butler e garantisce sul piano di sicurezza per la convention repubblicana. "Comprendiamo l'importanza della revisione indipendente annunciata ieri dal Presidente Biden e parteciperemo pienamente. Collaboreremo anche con le commissioni congressuali appropriate per qualsiasi azione di controllo", assicura. .