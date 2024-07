Deadpool & Wolverine fanno irruzione in alcuni momenti iconici del MCU – fanart

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 15 luglio 2024)indel MCU –Manca sempre meno al giorno dell’arrivo diin sala, che in Italia sarà il 24 luglio, e il film continua a far parlare di sé. Mentre si aspetta di scoprire in che modo Wade Wilson entrerà in contatto con il MCU, i fan di tutto il mondo si sbizzarriscono con le ipotesi. Bosslogic ci offre, grazie a delle ironiche fan-art, la possibilità di vedere in che modoe soprattuttosi possano mai interfacciare con i consolidati eroi del MCU. Mentre con Hulk sembra scontato che il Mercenario Chiacchierone sia destinato a soccombere, è plausibile che si possa meglio integrare con i Guardiani della Galassia e che abbia un’attenzione morbosa per il “più bel fondoschiena d’America”, appartenente ovviamente a Cap! Ecco di seguito le fan art di Bosslogic: View this post on Instagram A post shared by Kode Abdo (@bosslogic) View this post on Instagram A post shared by Kode Abdo (@bosslogic) View this post on Instagram A post shared by Kode Abdo (@bosslogic) View this post on Instagram A post shared by Kode Abdo (@bosslogic) View this post on Instagram A post shared by Kode Abdo (@bosslogic) View this post on Instagram A post shared by Kode Abdo (@bosslogic)sarà R-Rated La MPAA ha recentemente assegnato al film una classificazione ufficiale R per: “Violenza forte e sanguinosa, linguaggio spinto, gore e riferimenti sessuali”.