Cosa dovete sapere Shannen Doherty l’ultimo desiderio prima di andarsene per sempre

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ha provocato grande commozione in tutto il mondo la notizia della morte dell’attrice, la star di serie TV americane come Beverly Hills 90210, scomparsa il 13 luglio. Come tutti sapevano, l’artista lottava da molti anni contro un tumore al seno. L’attrice non ha mai nascosto la sua battaglia contro la malattia, anzi, ne ha fatto una testimonianza. Sulla morte diè emersa adesso una scoperta: il suo ultimo. Si è saputo solo adesso che l’attrice,di morire, aveva espresso un. Questa sua ultima volontà era legata a una delle sue grandi passioni in vita.era una grande amante degli animali. In vita, si era fatta promotrice di molte campagne in loro difesa. Tra tutti, amava soprattutto i cavalli.