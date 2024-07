Basket l’Italia Under 20 debutta con un successo agli Europei | Repubblica Ceca battuta xx-xx

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) Un debutto convincente a metà per20 di Paolo Galbiatididi categoria di Gydnia, in Polonia. Gli azzurrinino con unnella competizione, battendo per 59-71 lama evidenziando parecchi problemi dal punto di vista offensivo nel secondo tempo, segnando soltanto 27 punti in venti minuti, frutto anche delle brutte percentuali da tre punti (7/30 contro la zona avversaria) e ai liberi (20/32). Miglior realizzatore della partita Filippo Gallo con 20 punti e 4/7 da tre. Azzurrini che provano subito la fuga sospinti da Filippo Gallo: il playmaker è il leader incontrastato dell’attacco, segnando da solo i primi undici punti della competizione venendo poi puntellato dall’appoggio di Maretto per il 6-13 al 4?.