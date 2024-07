Atp Newport 2024 | programma orari e ordine di gioco martedì 16 luglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ile l’didi16all’Atp di. Sull’erba americana si concludono i primi turni del tabellone principale. Sul Center Court una curiosa triplice sfida tra Stati Uniti e Australia, poi in chiusura il derby a stelle e strisce tra Nakashima e Nava. Di seguito ilcompleto dei match: si parte alle 17.00,o italiano. CENTER COURT Ore 17.00 – McDonald vs Hijikata A seguire – Quinn vs Polmans A seguire – Spizzirri vs Tu A seguire – Nakashima vs Nava COURT 1 Ore 17.00 – Mochizuki vs Rinderknech A seguire – Harris vs Diallo A seguire – Mensik vs Bolt Atpdi16SportFace. .