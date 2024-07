Antonio Dimitri maresciallo dei carabinieri ucciso mentre tentava di sventare una rapina in banca | 24 anni fa il 15 luglio Stamani la commemorazione a Francavilla Fontana

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di lunedì 15 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dai: Alle 09:30 di oggi, lunedì 152024, alla presenza del Sindaco di, avv. Antonello Denuzzo, del Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Brindisi, Dott. Maurizio Saso, del Comandante Provinciale dei, Col. Leonardo Acquaro e con la partecipazione delle massime Autorità civili e militari della provincia, ha avuto luogo ala cerimonia didel 24°versario del sacrificio delOrdinario Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”, trucidato ada alcuni malviventidiunain. Per l’eccezionale coraggio e il senso del dovere dimostrati nella circostanza, alè stata concessa la massima onorificenza al valor militare, compendiata nella seguente motivazione: “Con ferma determinazione e insigne coraggio, affrontava due malviventi in flagrantein un istituto di credito cheno, armi in pugno, di guadagnare la fuga, facendosi scudo di due ostaggi.