Tour per la città con gli Urban Solid Quando l’arte fa rima con ambiente

(Di domenica 14 luglio 2024) Una camminata lungo un itinerario artistico originale e moderno accompagnati da guide di assoluta eccezione. Soddisfatto il il vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli parlando del percorso guidatowalking – A spasso incon gliin programma oggi con partenza alle 10 dal parco del Museo del Tessile. Sono sei le tappe previste, nel corso delle quali sarà possibile ammirare le opere del duo di street artist, Riccardo Cavalleri e Gabriele Castellani, che ne illustrerà il significato e la portata. Tra esse, ci sono anche le opere Adamo ed Eva ebrain che si trovano anche per le vie di Milano, dove i due artisti sono particolarmente attivi. E proprio da Milano, e precisamente dagli spazi di City Life, arrivano i Moai, le quattro grandi statue in vetroresina raffiguranti i Moai dell’Isola di Pasqua in Cile che sono state esposte per 15 giorni in occasione della Festa Patronale in piazza Vittorio Emanuele II.