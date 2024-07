Svolta alla Publiphono I bambini smarriti? | Per trovarli usiamo l’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) "È stato ritrovato Daniil. Indossa un costumino giallo e ha circa otto anni". Dagli altoparlanti dellail messaggio viene ripetuto varie volte, in un perfetto russo. Magia del. Da quest’estate tanti annunci diramati d’voce della spiaggia’, per la prima volta nella sua lunga storia, vengono fatti non dagli speaker ma da un programma di intelligenza. Una, per la: "Ci siamo evoluti per andare incontro ai bagnanti che frequentano le spiagge di Rimini e migliorare l’attività di recupero delle persone smarrite". Una piccola grande rivoluzione, che sta dando importanti risultati. Da quando è iniziata la nuova stagione, laha già ricevuto 218 segnalazioni di smarrimenti.