Perché Harry ti presento Sally è ancora la commedia perfetta

(Di domenica 14 luglio 2024) Oggi ci chiediamo spesso che fine abbiano fatto le commedie romantiche, incapaci come siamo di ritrovare quelle storie d’amore che ci hanno fatto innamorare tra la fine degli anni Ottanta e gran parte degli anni Novanta. E mentre questo quesito sembra destinato a rimanere senza risposta, ci sono commedie romantiche che sonocapaci di dettare il passo. È il caso diti, il capolavoro uscito nel 1989 che,oggi, rappresenta laromantica. Ma come mai? Qual è il segreto che si cela dietro un successo tanto imperituro? Il friends to lovers per eccellenza Meg Ryan e Billy Crystal in una scena del film – © Castle rock EntertainmentNel 1997 Max Pezzali, chefaceva parte del duo degli 883, cantava “la regola dell’amico non sbaglia mai/se sei amico di una donna non ci combinerai mai niente”.