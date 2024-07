Movida a Pesaro la ’nuova regola’ Il Comune | Niente multe se a ballare sono in pochi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024), 14 luglio 2024 – “I ragazzi devono e posrestare in città. Nessuno andrà a farenei locali estivi se cipoche persone che ballano. Ma se queste diventano numerose e se il locale si attrezza con impianti tipici di una vera e propria discoteca, purtroppo con le norme nazionali e regionali vigenti, ilnon può autorizzare coloro che non posrispettare le condizioni previste dalla norma”. E’ questa la nota inviata dal sindaco Andrea Biancani e dalle assessore Sara Mengucci e Francesca Frenquellucci in risposta ai gestori dei locali all’aperto di Baia Flaminia, che in seguito ad alcuni controlli preventivi della Polizia Municipale, avevano deciso di cancellare alcune feste. Gli agenti avevano infatti constatato la mancanza di alcuni permessi necessari per organizzarle, come la valutazione dell’impatto acustico e la licenza da ballo (che hanno solo le discoteche).