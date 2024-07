Mattarella | spari a Trumpgrave allarme

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 14 luglio 2024) 12.06 "L'attentato contro Trump è motivo di gravee forte indignazione. La violenza che,da qualche tempo,ha ripreso a manifestarsi in ambito politico è uno sconcertante sintomo di deterioramento del tessuto civile e del pericoloso rifiuto del confronto,del rispetto della vita democratica". Così il presidente, in un messaggio per l'attentato all'ex presidente Usa. Augura a Trump e ai feriti "un pronto ristabilimento"."Gli Stati Uniti,grande democrazia,risponderanno con efficacia e vigore a ogni concezione di violenza".