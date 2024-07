LIVE – Mazzocchi | Dobbiamo essere come una famiglia! Devo convincere Conte…

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 14 luglio 2024) 19.41 – Cari amici di SpazioNapoli, tra poco avrà inizio l’evento in piazza a Dimaro dove ben quattro calciatori del Napoli risponderanno alle domande dei tifosi. Tra questi anche Pasquale! Io vengo dal tuo stesso quartiere, per trovare un po’ di speranza, mi spieghihai fatto ad arrivare fin qui? “Inizialmente erote, veil Napoli molto in alto e non riuscivo a guardarlo. Ho cercato di fare le cose passo dopo passo, ho fatto tanti sacrifici. Il consiglio che posso darti è di andare avanti, fare tanti sacrifici e non arrenderti alle avversità”. La prime emozione quando ti ha cercato il Napoli: “L’ho detto subito ai miei genitori e sono scoppiati a piangere, è stata un’emozione unica”. Un consiglio alla società per coltivare questi ragazzini.