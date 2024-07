La società ’One Equity Partners’ rileva una quota del gruppo B&T

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) FORMIGINE Un partner Usa per crescere ancora. ‘Onestatunitense di private, ha acquisito una significativa partecipazione di minoranza inB&T, azienda fondata nel 1961 leader nelle tecnologie e impianti chiavi in mano, nonché servizi post-vendita, per i produttori di piastrelle in ceramica e lastre di quarzo. Ilha sede a Formigine e serve, attraverso i cinque brand Siti, Ancora, Projecta, Digital Design, Diatex e Mec Abrasives, 800 collaboratori e 16 uffici a livello globale e 10 impianti produttivi in tutto il mondo, oltre 2500 clienti."OnePartners – il commento di Fabio Tarozzi, Presidente e CEO diB&T – è il partner ideale per supportareB&T. Abbiamo già individuato insieme a OEP diverse opportunità per continuare a far crescere l’azienda e l’esperienza di questa realtà sarà per noi una risorsa preziosa".