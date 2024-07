Ischia 30enne trovata morta in una scarpata vicino casa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 14 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna donna di circa 30 anni di età è statastamattina a Barano d', nella zona del Vatoliere, in unaa poca distanza dalla sua abitazione. A dare notizia del ritrovamento del cadavere della, non originaria dell'isola, sarebbe stato il compagno che ha avvisato i carabinieri della locale stazione che, una volta arrivati sul posto e visionato il cadavere, hanno richiesto l'intervento del medico legale. I militari intendono infatti determinare con certezza le cause del decesso che, al momento, sono state giudicate accidentali anche se la donna risulterebbe caduta da una altezza poco elevata.