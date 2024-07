I problemi di pelle seri vanno risolti dal dermatologo Tutto il resto è un gioco pericoloso che può compromettere la naturalezza di una pelle giovane

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 14 luglio 2024) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Scena prima: il telefonino fa uno squillo. È un messaggio WhatsApp che mi arriva da un’amica cui è stata spedita, per una settimana al mare, una nipotina in piena crisi adolescenziale. “Che cosa le farò fare? Ma mi parlerà o terrà il broncio peril tempo?” si è già sfogata. Questa volta però mi manda solo una foto: riconosco a stento il ripiano sotto lo specchio del suo bagno per gli ospiti, ricolmo di flaconi e boccette. Mi paiono cosmetici: “Ti è venuta la crisi della terza età?” scherzo. “Macché – fa lei -: è tutta roba della piccolina. Ma secondo te, gliela devo sequestrare?”. Eccessiva. Seconda scena: reparto cosmetici di un grande magazzino. Mamma e figlia stazionano da cinque minuti davanti allo scaffale che m’interessa.