Grosseto Boxing Night successo in piazza Carafa si conferma campione italiano

(Di domenica 14 luglio 2024)difende conil titolo battendo Santacroce nella grande serata di boxe targata Rosanna Conti Cavini di scena inDante. Giuseppesiinfattidei pesi leggeri. Il pugile pugliese ha difeso il titolo in una entusiasmante serata grossetana, riuscendo a prevalere sullo sfidante, il goriziano Francesco Santacroce. Match entusiasmante, combattuto fino all’ultima ripresa, con i due pugili che hanno dato vita ad uno spettacolo di vera boxe. Il verdetto dei giudici non è stato però unanime (97/94, 97/93, 95/95. Non è mancato in ogni caso lo spettacolo nell’evento organizzato dalla promoter internazionale Rosanna Conti Cavini. Numerosi gli appassionati di pugilato accorsi nel "salotto buono" della città per assistere alla grande notte di pugilato.