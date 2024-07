Dopo Malpensa un altro aeroporto potrebbe cambiare il nome | la sindaca di Elmas propone Gigi Riva per quello di Cagliari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) A pochi giorni dal ‘rinnovato’ Milano-“Silvio Berlusconi” unitalianoessere intitolato a un volto noto del Paese, scomparso negli ultimi mesi. E certamente molto meno controverso e divisivo. Ladel comune die capogruppo nella assemblea sarda di Alleanza Verdi-Sinistra, Maria Laura Orrù, ha proposto di dedicare l’di, calciatore del club rossoblù e della Nazionale, nonché simbolo di un’intera isola, morto il 22 gennaio scorso. “noto anche come ‘Rombo di Tuono’, non è stato solo uno dei più grandi attaccanti nella storia del calcio italiano e della sua nazionale, ma è diventato un simbolo per l’intera isola della Sardegna. Ha conquistato il cuore di tutti gli italiani grazie ai suoi gol e alla sua umiltà e umanità.