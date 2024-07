Diaspora palestinese La forza delle donne per quattro generazioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) L’editore Astarte mantiene fede alla sua missione di proporre le voci e le culture del Mediterraneo e pubblica un romanzo, Una terra per restare, di Jadd Hilal, che introduce il lettore nelle tragedie, ma anche nel fascino, del Vicino Oriente, terra tormentatissima, sempre al centrocronache, eppure mai abbastanza conosciuta. Hilal, professore di lettere a Parigi, trentasettenne, raccontadi una famigliaattraverso le, a partire da Naima, classe 1930, scossa bambina da un devastante attentato compiuto ad Haifa, la città natale. Mamma Nejla prova a spiegarle quanto accaduto, in un dialogo rivelatore. "“La Haganah è un’organizzazione clandestina sionista“. Non capii una parola. “Protegge gli ebrei minacciati dagli arabi“.