Classifica Giro d’Italia femminile 2024 | trionfa Elisa Longo Borghini Realini in top10

(Di domenica 14 luglio 2024) Una giornata storica pere per il ciclismoitaliano. Sedici anni dopo Fabiana Luperini, iltorna a tingersi d’azzurro grazie allo straordinario sigillo della nativa di Verbania. Strepitosa l’atleta della Lidl-Trek, capace di prendersi il primato dellagenerale dalla cronometro iniziale di questa Corsa Rosa e di difendere lo scettro fino alla fine. Ultima tappa a cui si presentava con un solo secondo di margine sulla belga Lotte Kopecky che ha fatto di tutto per strappare la Maglia Rosa a. Bravissimaa rispondere presente e a chiudere nell’ottava e ultima frazione con un allungo negli ultimi 100 metri che ha suggellato il trionfo della nostra portacolori. Unagenerale nella quale si deve registrare, oltre alla vittoria di, il piazzamento nella top-10 di Gaia, sempre della Lidl-Trek, che ha concluso le proprie fatiche in settima posizione a 3:41 dalla vetta.