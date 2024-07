WWE | Adam Pearce a ruota libera IC Title Match e non solo confermato per Raw!

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 13 luglio 2024) Pochi istanti fa, tramite l’account X della WWE,ha annunciato due incontri per il prossimo imperdibile episodio di Raw, in programma come di consueto lunedì notte e che farà tappa, questa settimana, a Dayton (Ohio). Il primo riguarda Sheamus, con il Celtic Warrior che se la vedrà in uno scontro tra pesi massimi con Bronson Reed mentre sarà molto più importante il secondoper lo show. Sami Zayn, infatti, dovrà difendere nuovamente il suo Intercontinental Championship, stavolta dall’assalto di Ilja Dragunov, dopo la richiesta pervenuta al General Manager dello show rosso che, in chiusura di annuncio, ha voluto ricordare due importanti segmenti: il faccia a faccia tra GUNTHER e Damian Priest, in vista del World Heavyweight Championshipdi Summerslam, e la presenza di Rhea Ripley, dopo il ritorno a sorpresa di settimana scorsa che ha chiuso l’ultimo episodio di Raw.