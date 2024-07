Via dell’Amore uno spettacolo a picco sul mare | riapertura a numero chiuso I turisti pagano il biglietto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Cinque Terre (La Spezia), 13 luglio 2024 – Quasi dodici anni di attesa, gli ultimi tre trascorsi a ingabbiare con reti e ancoraggi quella falesia che nel 2012 franò su un gruppo di; 24 milioni di euro per restituire al mondo quel patrimonio glocal dalla storia antica e dai panorami mozzafiato, ma dalle ‘ossa’ fragili. La Via, lo storico sentiero asulche unisce i borghi di Riomaggiore e Manarola, nelle Cinque Terre, è ormai pronta per essere riconsegnata alla pubblica fruizione. Venerdì 26 luglio la cerimonia istituzionale alla presenza di diversi ministri, che vivrà il suo momento più intimo nell’abbraccio tra le due comunità, che si ritroveranno unite dopo tanto tempo su quei poco più di 900 metri di meraviglia e stupore; il giorno successivo laal resto del mondo.