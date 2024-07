Trattative in uscita Il Besiktas su Ismajli Lo Sparta Praga punta Cacace

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Nel mercato estivo azzurro si guarda anche alle uscite. Dopo la cessione dell’ex capitano Sebastiano Luperto, passato per 3,5 milioni di euro al Cagliari di Nicola, le sirene più rumorose riguardano ora soprattutto Ardiane Liberato. Il difensore centrale albanese è entrato nel mirino del, che ha fatto un altro sondaggio. L’Empoli non intende trattenere a tutti i costi, ma è disposto a trattare solo per un’offerta congrua. Alla finestra rimane comunque anche il Cagliari, che potrebbe riformare in Sardegna due terzi del tridente difensivo empolese. Per l’esterno mancino neozelandese, vincitore da capitano della Ofc Nations Cup con la Nuova Zelanda, si è mosso lo. Anche il Palermo sta continuando a tenere in considerazione il terzino sinistro azzurro che nelle scorse settimane era stato accostato anche a Bologna, Union Berlino e Bochum.