Sfuma il sogno di Jasmine Paolini a Wimbledon | il colpo con cui Krejcikova la fa fuori | Guarda

(Di sabato 13 luglio 2024)to ildi, terzo Slam della stagione in corso all'All England Club sui campi in erba: ad avere la meglio, aggiudicandosi la finale del torneo inglese in tre set, è stata la sua sfidante, la ceca Barbora. Il match, durato un'ora e 58', è terminato col punteggio di 6-2, 2-6, 6-4. La partita è stata comunque molto combattuta: il primo set è stato di totale dominio ceco, mentre il secondo ha visto trionfare la. Al terzo, invece, è stato fatale un doppio fallo che ha consegnato alla ceca il primo break del parziale (4-3), quello poi risultato decisivo. Il centrale alla fine ha applaudito la. La, in ogni caso, si consola con il numero 5 in classifica Wta da lunedì. La giovane tennista, pur uscendo a bocca asciutta sia da Parigi che da, può comunquere ad una stagione fantastica.