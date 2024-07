Pogacar e Vingegaard ai fuochi d’artificio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) C’è fretta di arrivare ai Pirenei. Altra tappa a ritmo folle, la più veloce di questo Tour (quasi 49 di media), con scatti, ventagli, rincorse: un modo tranquillo di prepararsi al primo weekend in montagna che si preannuncia di fuoco, per la voglia dei big di suonarsele ancora e pure per le temperature previste, modello benvenuti all’inferno. Dal carrozzone che oggi proverà a capirne di più in questo giallo scendono intanto due protagonisti illustri. Il principale è Primoz Roglic, che si era presentato al via con l’idea di finire nell’albo d’oro e ancora la coltivava: le botte riportate nella caduta di giovedì, quando nel finale è stato letteralmente abbattuto da Lutsenko scivolato su un cordolo, non consentono allo sloveno di continuare.