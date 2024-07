Oggi in Francia il nemico è Mélenchon Fa così paura che Macron preferisce un governo tecnico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Ne avevo avuto già sentore in questi mesi. E ancor più all’indomani del 30 giugno, giorno del primo turno delle legislative francesi, convocate dadopo la disfatta del suo partito alle europee. In quest’ultima settimana, dopo i risultati del secondo turno del 7 luglio, i segnali sono ancor più netti. Il, per il potere costituito, che si ammanta degli attributi di “liberale” e “democratico”, è la sinistra della rottura e della trasformazione. Non l’ultradestra. In effetti, volgendo lo sguardo a soli pochi anni fa, il terrorismo finanziario che aveva per obiettivo disciplinare Syriza in Grecia – obiettivo conseguito con pieno successo – e la guerra sporca contro Podemos nello Stato spagnolo mostravano che potere economico, politico e mediatico hanno fatto e faranno di tutto per impedire che possa trovare applicazione un programma di rottura, democraticamente scelto dal popolo in libere elezioni.