Napoli a tutto Conte | annata fallimentare ma non riparto da 0 E sul mercato…

(Di sabato 13 luglio 2024) “Arriviamo da un’e inaspettata, dove tutti hanno commesso errori. Bisogna cercare di maneggiare con cura la squadra sia dopo una vittoria sia dopo una delusione. In quel caso ci può essere un eccesso in negativo. C’era un eccesso di negatività in tutta la piazza, dal presidente al tifoso“. E’ la sintesi del nuovo allenatore del, Antonio, su come ripartire dopo la brutta2023-2024 vissuta dai partenopei. “De Laurentiis era profondamente deluso, in quei casi si pensa che siasbagliato. Invece non possiamo pensare che siasbagliato, non si può metterein discussione, altrimenti ci vorrebbe una vita per ricostruire. Da persona seria, ho fatto un’analisi del: non era giusto ricostruireda zero, ci sono valori che non possono essere ricostruiti nel giro di un anno“, ha aggiunto