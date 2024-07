LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2024 in DIRETTA | comincia la Superpole

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-14 minuti: cielo nuvoloso sopra il circuito di Donington. Al momento è di circa 17 gradi la temperatura dell’aria. Non sono escluse gocce di pioggia. -15 minuti: i pilotino ad entrare in pista. SEMAFORO VERDE!LA11:57de la concentrazione dei piloti, pronti a salire in sella per una sessione dove conterà la prestazione pura. 11:55 Tra cinque minuti si aprirà la pit lane. Tipico tempo inglese sopra il circuito, con un pizzico di vento non particolarmente forte. 11:54 Ricordiamo che alle ore 15:00 (le 14:00 in UK) scatterà gara-1 11:50 Ancora dieci minuti e partirà la. 11:46 Sarà un weekend di fondamentale importanza quello che si consumerà in terra d’Oltremanica.