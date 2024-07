LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | 50 km al traguardo inizia la scalata verso Passo Lanciano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL TOUR DE FRANCE DALLE 13.20 12.50 Ritiri anche in casa EF Education-Cannondale per Kim Cadzow e la maglia azzurra Clara Emond. 12.47 50 km alla fine della corsa. 12.45 Ritiro per Chantal Van den Broek-Blaak (Team SD Worx). 12.43 Velocità media di 32,7 km/h dopo le prime due ore di gara. 12.41 Decisamente attiva Urska Zigart (Liv Alula Jayco), la quale può fare decisamente bene su queste pendenze. 12.39 Rimaste una trentina di componenti nel gruppo principale. 12.38 Gruppo tirato in questo momento dalla dsm-firmenich PostNL, squadra capitanata da Juliette Labous, una delle favorite odierne. 12.35 Aumenta l’andatura del gruppo, sia fare sul serio. 12.33 Riprese sia Steels che Kasper, gruppo che si ricompatta.