L' avvocato dei colombiani quello di Alex è un incidente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Nel giorno del funerale diMarangon, il 25enne morto durante un rito sciamanico nell'abbazia di Vidor, parlano, attraverso il loro legale spagnolo, i due 'curanderos'che nel dirsi spiaciuti per l'accaduto raccontano che "nessuno l'ha visto cadere ma tutti hanno sentito un tonfo e un grido secco". Intanto però si sono resi irreperibili e affermano di non aver neppure parlato con gli investigatori. "Per prudenza - afferma il legale - preferiscono rimanere in un luogo in cui si sentono protetti". I duesostengono che "durante la cerimoniaera nervoso e agitato e, all'improvviso, è andato fuori dalla cappella, vicino al braciere". "Siamo tornati dentro ma, una volta fuoriè scappato nel bosco di corsa. Dopo poco tutti hanno sentito un tonfo e un grido secco".