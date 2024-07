L’acqua calda non è un diritto in cella Il faro del Garante sul carcere di Sollicciano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Firenze, 13 luglio 2024 – Questa prigione non è un albergo. Aveva scritto così il magistrato di sorveglianza Claudio Caretto nell’ordinanza con la quale rigettava il reclamo presentato da un detenuto neldiche chiedeva, come da suo, di averenella. Su quell’ordinanza, di cui ha dato notizia Quotidiano Nazionale venerdì scorso, adesso ildei diritti delle persone private della libertà personale avvierà degli accertamenti: “Con riferimento alla mancanza di acquanel lavandino che si trova all’interno delle camere detentive, ritiene questo magistrato che la fornitura di acquaall’interno dellanon sia unessenziale garantito al detenuto, ma una fornitura che si può pretendere solo in strutture alberghiere”, c’è scritto nell’ordinanza che liquida malamente le richieste del detenuto: “Le pareti dellapresentano macchie visibili di umidità e di muffa.