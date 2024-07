La foto degli esseri umani di oggi Al Bano brutale | i colleghi che stronca senza appello

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) AlCarrisi, 81 anni, leggenda vivente della musica e del costume italiano, sale sul palco con i suoi figli Yari, Jasmine e AlJr, per la prima volta insieme in pubblico. Lo farà domenica 14 luglio nell'ambito della rassegna di Elisabetta Sgarbi La Milanesiana, all'Arena Rubicone di Gatteo a Mare. «Meno male che hanno accettato», dice il cantante di Cellino San Marco parlando della sua numerosa prole (ne ha altri due). «AlJr studia business alla Cattolica di Milano. “Che c'entro con il tuo mondo?”, mi ha detto. Alla fine verrà. Yari è musicista. Yasmine ama molto cantare e intanto studia scienze della comunicazione sempre a Milano». Cosa farete? «Canteremo, ci racconteremo, non so quello che accadrà. Improvviseremo. Quando c'è Elisabetta Sgarbi succede sempre qualcosa di bello».