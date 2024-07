Il Pnrr può curare la sanità pubblica C’è bisogno di nuove risposte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Firenze, 14 luglio 2024 – Molto spesso ci lamentiamo della. Liste d’attesa lunghissime per visite ed esami diagnostici. Idem per interventi chirurgici (per fortuna quelli urgenti hanno sempre una corsia preferenziale). Il ricorso allaprivata è diventato consueto (per chi può permetterselo). Il salvataggio, per molti, sono le prestazioni sanitarie in regime di convenzione spesso gestite dal terzo settore. Misericordie e Pubbliche assistenze riescono ancora a calmierare i prezzi, a ridurre le attese e a mettere a disposizione specialisti di qualità e strumenti hi-tech. Avevamo detto in coro che dopo il Covid niente sarebbe stato più lo stesso, che avevamo imparato quanto fosse importante laterritoriale. Dopo la lunga fase di recupero di prestazioni ’congelate’ durante il lockdown si è iniziato a pensare a come venire incontro alla popolazione sempre più malata, ma anche sempre più anziana.