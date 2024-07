Fognature e depurazione Una rivoluzione cascinese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) "Da oggi i cascinesi vivranno in un ambiente più salubre e al passo coi tempi. Il nostro Comune avrà finalmente un nuovo volto". C’è soddisfazione nelle parole del sindaco di Cascina Michelangelo Betti, nell’annunciare che il Comune di Cascina è completamente coperto per il servizio di raccolta e trattamento delle acque reflue. È stato infatti terminato un maxi-intervento da oltre 15 milioni di euro col quale è stato migliorato il sistema idrico, realizzando più di 11 chilometri di nuove tubazioni. I lavori, cominciati da Acque Spa nel 2021, porteranno benefici a circa 10mila cittadini, oltre ad avere notevoli vantaggi ambientali. "Ringrazio Acque per la mole dei lavori effettuati sul territorioe per le migliorie a livello ambientale – ha spiegato il sindaco di Cascina Michelangelo Betti –.