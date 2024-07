Euro 2024 finale Spagna-Inghilterra | tutti i numeri e dove vederla in Tv

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 13 luglio 2024), ultimo atto. Con lasi chiude il campionatopeo rivelatosi tanto amaro per la Nazionale azzurra. Le Furie rosse arrivano a Berlino dopo un percorso particolarmente impervio, riuscendo ad abbattere una dopo l’altra le altre contendenti per la vittoria del torneo (l’Italia nel girone, la Germania ai quarti e la Francia in semi) e dimostrando di essere la rappresentativa con le idee più chiare. Manca da sconfiggere l’ultima superpotenzapea, l’di Southgate che, seppur a fatica, è riuscita a esprimere il potenziale dii talenti in rosa e ad arrivare alla secondaconsecutiva aglipei.: le parole dei Ct “Non credo nelle favole, ma credo nei sogni” ha affermato il Ct inglese nella conferenza della vigilia.