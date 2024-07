Copa America per detenuti il Perù batte il Costa Rica 3-0

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Roma, 13 luglio 2024 - Ilha vinto laper. In attesa della finale del torneo ufficiale tra Argentina e Colombia, in programma il 15 luglio, si è giocata un'altra finale molto sentita in Sud, quella tra i carcerati tra di. Per la cronaca ha vinto la formazione di casa, perché si giocava nello storico stadio nazionale di Lima, per tre a zero. Tra il pubblico, accorso in massa, anche i famigliari deigiocatori, questi accompagnati in campo dagli applausi e da una folta schiera di guardie carcerarie munite di fucili. Liberi dalle manette solo chquelli che giocano, gli altri in panchina rigorosamente ammanettati. E quando qualcuno segna un gol, e gli animi si scaldano, subito arrivano le guardie.