Controlli nel Salernitano | chiuso un esercizio denunce e sequestri

(Di sabato 13 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiL’11 luglio 2024 i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio a San Valentino Torio e San Marzano sul Sarno. L’operazione, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in genere, ha posto particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio, con focus sui furti in abitazione e nelle attività commerciali, e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il servizio ha visto l’impiego di personale di tutti i Comandi dipendenti dal Reparto Territoriale, unitamente alla Sezione Radiomobile e Sezione Operativa del NOR di Nocera Inferiore. Sono stati inoltre coinvolti i comparti di specialità per la Tutela della Salute. Complessivamente, sono state impiegate 14 pattuglie e diverse decine di militari.