Conte su Oriali | È una persona di poche parole ma tanti fatti Mi aiuterà con i calciatori ma anche con il presidente

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2024) La figura dinello staff di Antonioal Napoli è sicuramente la figura più innovativa per il Napoli. Di lui ha parlato il tecnico nella conferenza stampa di oggi dal ritiro in Trentino.su«L’ho conosciuto in nazionale quando mi era stata proposta la sua figura dalTavecchio, devo dire che dopo 10 minuti di colloquio ho detto alche era lui lagiusta. Siamo partiti insieme in nazionale, poi sono andato al Chelsea ma poi all’Inter l’ho riportato con me. Una volta arrivato a Napoli ho chiesto che mi accompagnasse in questa esperienza. Lele è unache poteva pure starsene a casa sua, coi nipoti, con le figlie, e invece ha accettato di buon grado e con grande entusiasmo di venire a Napoli e di fare questa esperienza insieme a me.