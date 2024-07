Caso Toti insorge l’Anm contro due membri laici del Csm che chiedono verifiche disciplinari sul Riesame

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 13 luglio 2024) A due mesi dall’arresto di Giovannila situazione si fa ancora più tesa. Le consigliere laiche del Csm, Claudia Eccher e Isabella Bertolini, hanno chiesto l’apertura di una pratica per verificare se sussistono a carico dei magistrati che compongono il Tribunale deldi Genova “profili di illecito disciplinare per abnormità, illogicità della motivazione ed emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dai casi consentiti dalla legge”. Il riferimento è all’ordinanza emessa giovedì dall’organo collegiale presieduto da Massimo Cusatti; con cui viene confermata la necessità degli arresti domiciliari per il governatore ligure, sospeso dal 7 maggio scorso, nell’ambito della maxi inchiesta per corruzione. “Non si tratta di censurare l’attività giurisdizionale dei magistrati, ma di valutarne il comportamento in relazione ai richiami etici e alle considerazioni ironiche, che scadono nell’irrisione dell’indagato, contenuti nell’ordinanza”, precisano le consigliere.