Bologna Fc pressing su Ioannidis | Hummels intrigato dai rossoblù

(Di sabato 13 luglio 2024), 13 luglio 2024 – Joshua Zirkzee è arrivato a Manchester. L’olandese si può già dire un giocatore dello United, che pagherà 45 milioni per il cartellino dell’attaccante orange, liberando di fatto un posto nell’attacco rossoblu e fornendo quella liquidità utile per affondare il colpo sul mercato alla caccia di una punta che possa garantire il rendimento giusto per competere anche in Champions League. Il candidato numero uno rimane Fotisdel Panathinaikos, con i greci che hanno respinto anche l’offerta da 18 milioni (e Alexandropoulos come contropartita) dello Sporting Lisbona, squadra che si era inserita nella corsia al 24enne greco. Il giocatore tra l’altro avrebbe già trovato l’accordo con ilma ci sarebbe ancora da vincere la resistenza del Pana che non è intenzionato a cedere il giocatore per meno di 25 milioni.