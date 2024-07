Battiato Nascosto omaggio al musicista siciliano a Palazzo Medici Riccardi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Firenze, 13 luglio 2024 - Da “E ti vengo a cercare” a “Centro di gravità permanente”, da “Up patriots to arms” a “La cura”. Brani che portano l’infondibile firma di Francoe che per una sera rivivranno in versione inedita. Lunedì 15 luglio, nel meraviglioso Cortile di Michelozzo di, a Firenze, appuntamento con “”, progetto dedicato alche vede insieme nomi noti della classica e non solo. Sul palco il flautista Andrea Ceccomori – ideatore del progetto - Antonio Cocomazzi al pianoforte, Ermanno Vallini al violoncello e la vocalist Annalisa Baldi. La scaletta attinge al repertorio più popolare e mistico: dalle hit a brani meno noti, tutti ricchi di spessore spirituale oltre che musicale.